Англія

Шлях до гучного обміну збоку Барселони відкрито.

Останні години цьогорічного літнього трансферного вікна можуть подарувати звістку про великий обмін правими захисниками між англійським Манчестер Юнайтед та каталонською Барселоною.

Клуби раніше обговорювали можливість переїзду до АПЛ для американця Сержіньйо Деста, який не може знайти собі місця під керівництвом Хаві, тоді як у зворотному напрямку, до Ла Ліги, може вирушити англієць Аарон Ван-Біссака.

Варто зауважити, що обидва переходи виконавців лінії оборони будуть відбуватись на правах орендних угод між клубами.

Як повідомляє іспанська преса, ізбоку виконавця Барселони вже надійшов схвальний відгук на цю пропозицію, однак "Червоні дияволи" вже повідомили "блаугранас", що не будуть платити їхньому футболісту заробітну платню в повному обсязі.

Варто зауважити, що в переїзді Деста на Олд Траффорд зацікавлений особисто головний тренер Юнайтед Ерік тен Гаг, який мав досвід роботи з 21-рінчим виконавцем, ще коли він виступав у складі Аяксу.

Наразі на заваді обміну стоїть лише відсутність реакції на пропозицію збоку Ван-Біссаки, який, на відміну від американця, зіграв хоча б чотири хвилини в цьому сезоні.