Футболіст став повноцінним гравцем французького клубу.
Анте Палаверса, Труа
31 серпня 2022, 18:25
Манчестер Сіті вирішив продати свого центрального півзахисника Анте Палаверсу в Труа.
Контракт з 22-річним хорватським центральним півзахисником підписаний до літа 2025 року — на три роки.
Сума трансферу не розголошується. Ймовірно через те, що Труа входить до спортивного холдінгу City Football Group.
Палаверса у 2019 році приєднався до Ман Сіті із Хадука за 6,3 мільйони євро. Але за клуб навіть не дебютував.
Після приходу він їздив по орендах, погравши за Остенде, Кортрейк, та Хетафе.