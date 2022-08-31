Англія

Футболіст став повноцінним гравцем французького клубу.

Манчестер Сіті вирішив продати свого центрального півзахисника Анте Палаверсу в Труа.

Контракт з 22-річним хорватським центральним півзахисником підписаний до літа 2025 року — на три роки.

Сума трансферу не розголошується. Ймовірно через те, що Труа входить до спортивного холдінгу City Football Group.

Палаверса у 2019 році приєднався до Ман Сіті із Хадука за 6,3 мільйони євро. Але за клуб навіть не дебютував.

Після приходу він їздив по орендах, погравши за Остенде, Кортрейк, та Хетафе.