Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Лестер та Манчестер Юнайтед.

Лестер та Манчестер Юнайтед завершать перелік подій у рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги власним матчем на Кінг Пауер Стедіум.

Брендан Роджерс, після поразки від лондонського Челсі (1:2), вирішив використати з перших хвилин Томаса зліва в захисті, тоді як Джастін перейшов на протилежний бік поля, а Меддісон розташувався над ним. Ндіді займе місце в опорній зоні, а Дьюзбері-Голл зіграє в центрі поля.

Ерік тен Гага, на тлі перемоги над Саутгемптоном (1:0). залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Лестер: Ворд — Джастін, Сумаре, Еванс, Томас — Ндіді — Меддісон, Тілеманс, Дьюзбері-Голл, Барнс — Варді.

Запасні: Іверсен, Сьонджю, Кастань, Олбрайтон, Прат, Брант, Іхеаначо, Перес, Дака.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Еріксен — Еланга, Фернандеш, Санчо — Рашфорд.

Запасні: Гітон, Коварж, Лінделеф, Магвайр, Фред, Каземіро, ван де Бек, Гарначо, Роналду.



Гра Лестер — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.