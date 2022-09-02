Англія

Вихованець "синіх" залишив рідний клуб.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Біллі Гілмора, права на якого раніше належали Челсі.

21-річний шотландець перейшов у стан "чайок" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2026 року.

Сума трансферу оцінюється у 10,4 мільйона євро.

Минулого сезону Гілмор виступав за Норвіч Сіті на правах оренди, який у результаті вилетів до Чемпіоншипу з останнього місця в таблиці.

За "канарок" шотландець провів 28 матчів і віддав 2 асисти.