Англія

Короткий гайд по найбільшим "транжирам" цього сезону Прем'єр Ліги.

Sky Sports склав список команд АПЛ, які потратили найбільше на підсилення свого складу цього літа.

Когось може здивувати лідерство Челсі, котрий начебто "динамили" із трансферами інші клуби, у тому числі, Барселона, але подібні цифри вдалося досягнути за рахунок недешевих переходів Веслі Фофана (80,50 млн євро), Марка Кукурельї (65,30 млн євро), Рахіма Стерлінга (56,20 млн євро) та Каліду Кулібалі (38 млн євро).

Слідом йде Манчестер Юнайтед, котрий помітно закупився під нового тренера Еріка тен Гага. Один лише Антоні коштував "червоним дияволам" майже 100 млн євро, трохи дешевше придбали Каземіро (70,65 млн євро), Лісандро Мартінес теж виявився помітно дорогим (57,37 млн євро).

Варто виділити у цьому списку також новачків з Шервудського лісу. Ноттінгем Форест яскраво ілюструє колосальний розрив між Прем'єр Лігою та іншими чемпіонатами. Навіть далеко не найбагатший англійський клуб може дозволити собі вивалити практично 158 млн євро на новачків. "Лісники" взяли не стільки якістю, скільки кількістю. Понад 20 нових гравців, серед яких найдорожче обійшлися атакувальний півзахисник Морган Гіббс-Вайт за 29,50 млн євро (шалена переплата!) та п'ятий найкращий бомбардир минулого розіграшу Бундесліги 1 Тайво Авонії за 20,50 млн євро — це чи не рекорд серед топ-5 ліг!

Тоттенгем також набив цифри кількістю, але на відміну від Форест команда Антоніо Конте крапково посилювала склад під італійця. Найдорожче обійшлись Рішарлісон (58 млн євро) та викуп в Аталанти Крістіана Ромеро (50 млн євро).

А ось Манчестер Сіті, котрий традиційно вважають за головного "транжиру" всія АПЛ, опинився у рейтингу лише за рахунок дорогих придбань Ерлінга Голанда (60 млн євро) та Келвіна Філліпса (49 млн євро).