Англія

Нападник ще довго матиме змогу виступати за клуб.

Лондонський Челсі повідомив про продовження контракту з албанським нападником Армандо Броєю.

Нова угода розрахована на шість років — до літа 2028 року.

"Мені не вистачає слів, просто думаючи про це. Це клуб, за який я мріяв грати все своє життя, клуб, за який я вболіваю, і клуб, який я люблю. Я був тут з дитинства, тому це сюрреалістичне відчуття для мене та моєї родини.

Можливість одягнути синю футболку — це здійснена мрія. Чудова кожна хвилина, яку ви граєте на полі, тому що це один із найбільших клубів у світі. Завжди є конкуренція, і всі хочуть грати, тому я просто щасливий, що маю можливість бути частиною цього. Сподіваюся, мені вдасться зіграти багато матчів і стати частиною успіху команди" — сказав Броя.

Броя вже тричі виходив на заміну в цьому сезоні, але результативними діями не відзначався.