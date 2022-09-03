Сака: Артета робить все, щоб ми вдосконалювались

Футболіст розповів про атмосферу в Арсеналі.
Букайо Сака, Getty Images
03 вересня 2022, 00:55
Вінгер Арсенала Букайо Сака розповів про секрет успіху клубу на старті англійської Прем'єр-ліги.
"Кожен день ми працюємо з Артетою. Він робить все, щоб ми вдосконалювались, як футболісти. Щодо перемог, я довго їм не радію.
Я намагаюсь фокусуватись на кожній наступній грі. Ось, наприклад, наступний матч з Манчестер Юнайтед. Це — велика гра. Ми будемо йти до того, щоб виграти її.
Ми насолоджуємося кожним днем — навіть тоді, коли приходимо на тренувальне поле. Бачу, як гравці із задоволенням приходять на тренування, щоб зробити різницю у грі команди в АПЛ.
Зараз крута атмосфера і ми хочемо, щоб вона залишалась такою ж і надалі", — сказав Сака у коментарі Sky Sports.
Нагадаємо, що матч МЮ — Арсенал розпочнеться четвертого вересня. Початок гри — о 18:30 за київським часом.