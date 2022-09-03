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    03 вересня 2022, 00:55

    Сака: Артета робить все, щоб ми вдосконалювались

    Футболіст розповів про атмосферу в Арсеналі.

    Букайо Сака, Getty Images
    Букайо Сака, Getty Images 03 вересня 2022, 00:55

    Вінгер Арсенала Букайо Сака розповів про секрет успіху клубу на старті англійської Прем'єр-ліги.

    "Кожен день ми працюємо з Артетою. Він робить все, щоб ми вдосконалювались, як футболісти. Щодо перемог, я довго їм не радію.

    Я намагаюсь фокусуватись на кожній наступній грі. Ось, наприклад, наступний матч з Манчестер Юнайтед. Це — велика гра. Ми будемо йти до того, щоб виграти її.

    Ми насолоджуємося кожним днем — навіть тоді, коли приходимо на тренувальне поле. Бачу, як гравці із задоволенням приходять на тренування, щоб зробити різницю у грі команди в АПЛ.

    Зараз крута атмосфера і ми хочемо, щоб вона залишалась такою ж і надалі", — сказав Сака у коментарі Sky Sports.

    Нагадаємо, що матч МЮ — Арсенал розпочнеться четвертого вересня. Початок гри — о 18:30 за київським часом.

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    4 Брайтон Брайтон 5 10
    5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5 9
    6 Ліверпуль Ліверпуль 5 8
    7 Лідс Лідс 5 8
    8 Фулгем Фулгем 5 8
    9 Саутгемптон Саутгемптон 5 7
    10 Челсі Челсі 5 7
    11 Брентфорд Брентфорд 5 6
    12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 5 6
    13 Крістал Пелес Крістал Пелес 5 5
    14 Вест Гем Вест Гем 5 4
    15 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 5 4
    16 Борнмут Борнмут 5 4
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