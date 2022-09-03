Сака: Артета робить все, щоб ми вдосконалювались

Англія

Футболіст розповів про атмосферу в Арсеналі.

Вінгер Арсенала Букайо Сака розповів про секрет успіху клубу на старті англійської Прем'єр-ліги.

"Кожен день ми працюємо з Артетою. Він робить все, щоб ми вдосконалювались, як футболісти. Щодо перемог, я довго їм не радію.

Я намагаюсь фокусуватись на кожній наступній грі. Ось, наприклад, наступний матч з Манчестер Юнайтед. Це — велика гра. Ми будемо йти до того, щоб виграти її.

Ми насолоджуємося кожним днем — навіть тоді, коли приходимо на тренувальне поле. Бачу, як гравці із задоволенням приходять на тренування, щоб зробити різницю у грі команди в АПЛ.

Зараз крута атмосфера і ми хочемо, щоб вона залишалась такою ж і надалі", — сказав Сака у коментарі Sky Sports.