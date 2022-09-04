Англія

Українець зіграє з перших хвилин.

О 18:30 стартує матч англійської Прем'єр Ліги між Арсеналом та Манчестер Юнайтед. Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко вийде на поле з перших хвилин.

Склад команди Мікеля Артети виглядає так: Рамсдейл- Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Локонга, Джака — Сака, Едегор, Мартінеллі — Жезус.

Зазначимо, що це буде перша гра екс-гравця Сіті після пошкодження, через яке він пропустив поєдинки проти Фулгема та Астон Вілли.

За подіями матчу можна стежити у нашій онлайн-трансляції.