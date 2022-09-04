До вашої уваги найкращі моменти поєдинку чемпіонату Англії.
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04 вересня 2022, 20:58
У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон здобув ефектну перемогу над Лестером.
Команда Грема Поттера відправила у ворота суперника п'ять м'ячів, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги.
Огляд матчу:
Брайтон – Лестер 5:2
Голи: Томас 10 (авт.), Кайседо 15, Троссард 64, Макаллістер 71, 90+7 – Іхеаначо 1, Дака 33
Брайтон: Санчес – Велтман, Данк, Вебстер – Марч (Лемпті 90+3), Кайседо (Гілмор 90+2), Макаллістер, Мвепу (Ундав 84), Троссард (Еступіньян 89) – Гросс, Велбек
Лестер: Ворд – Джастін, Ндіді, Еванс, Томас – Сумаре (Дьюсбері-Холл 73) – Дака, Тілеманс (Амарті 73), Меддісон, Барнс (Кастань 46) – Іхеаначо (Варді 73)
Попередження: Макаллістер – Томас