Нападник Тоттенгема прокоментував майбутні вибори у власній країні.
Лукас Моура, Getty Images
10 вересня 2022, 09:15
Футбол ніколи не залишався осторонь політики, тож інколи гравці тієї чи іншої команди стають активними учасниками політичного життя тих країни, які вони представляють.
Зокрема, цікава ситуація наразі має місце в лондонському Тоттенгемі, два бразильські нападники якого, Рішарлісон та Лукас Моура, за місяць до загальних виборів (президент, віце-президент, Національний конгрес, губернатори, віце-губернатори, законодавчі органи штатів) у власній країні активно підтримують протилежних кандидатів.
Новачок "шпор" зразка цьогорічної літньої трансферної кампанії підтримує Лулу, тоді як більш досвідчений виконавець планує віддати голос за його головного опонента — чинного президента країни Жаїра Болсонару.
Лукас Моура в одному з останніх інтерв’ю прокоментував свої політичні погляди.
"У мене немає проблем із тим, аби висловити свою думку з цього приводу. Я — правий консерватор, дотримуюся християнських і сімейних принципів.
Я не бачу ідеального кандидата в президенти, але я не можу заперечувати, що Болсонару — це кандидат, який найближче підходить до того, у що я вірю.
Лула (кандидат від лівого крила – ред.), навпаки, підтримує все, проти чого я. виступаю: ліва ідеологія, соціалізм і навіть комунізм, який нічим не відрізняється від нацизму.
Підтримка Лули з мого боку таким чином практично неможлива", — заявив бразильський виконавець.
За минулий сезон 30-річний нападник забив шість голів та віддав вісім гольових передач у 45 матчах, тоді як цього футбольного року наразі зіграв тільки 12 хвилин у двох матчах.
Нагадаємо, що загальні вибори в Бразилії відбудуться в жовтні цього року.