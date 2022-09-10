Англія

Нападник Тоттенгема прокоментував майбутні вибори у власній країні.

Футбол ніколи не залишався осторонь політики, тож інколи гравці тієї чи іншої команди стають активними учасниками політичного життя тих країни, які вони представляють.

Зокрема, цікава ситуація наразі має місце в лондонському Тоттенгемі, два бразильські нападники якого, Рішарлісон та Лукас Моура, за місяць до загальних виборів (президент, віце-президент, Національний конгрес, губернатори, віце-губернатори, законодавчі органи штатів) у власній країні активно підтримують протилежних кандидатів.

Новачок "шпор" зразка цьогорічної літньої трансферної кампанії підтримує Лулу, тоді як більш досвідчений виконавець планує віддати голос за його головного опонента — чинного президента країни Жаїра Болсонару.

Лукас Моура в одному з останніх інтерв’ю прокоментував свої політичні погляди.

"У мене немає проблем із тим, аби висловити свою думку з цього приводу. Я — правий консерватор, дотримуюся християнських і сімейних принципів.

Я не бачу ідеального кандидата в президенти, але я не можу заперечувати, що Болсонару — це кандидат, який найближче підходить до того, у що я вірю.

Лула (кандидат від лівого крила – ред.), навпаки, підтримує все, проти чого я. виступаю: ліва ідеологія, соціалізм і навіть комунізм, який нічим не відрізняється від нацизму.

Підтримка Лули з мого боку таким чином практично неможлива", — заявив бразильський виконавець.

За минулий сезон 30-річний нападник забив шість голів та віддав вісім гольових передач у 45 матчах, тоді як цього футбольного року наразі зіграв тільки 12 хвилин у двох матчах.

Нагадаємо, що загальні вибори в Бразилії відбудуться в жовтні цього року.