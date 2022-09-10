Англія

Екстренер Шахтаря — один з кандидатів на посаду.

Після відходу головного тренера Брайтона Грема Поттера у Челсі, ця посада в клубі залишається вакантною.

Були чутки, що команду до найближчого матчу буде готувати півзахисник Адам Лаллана, але сьомий тур АПЛ перенесли.

Як повідомляє журналіст SportItalia Мікеле Крісцієлло, "чайки" розпочали перемовини із Роберто де Дзербі, який наразі шукає новий клуб.

Поки що немає повної вірогідності, що екскоуч Шахтаря очолить Брайтон, адже перемовини на початковій стадії.

Після шести турів Прем'єр-ліги Брайтон йде на четвертій сходинці у турнірній таблиці.