Англія

Керманич Ліверпуля жартома відповів на пропозицію очільника Челсі.

Англійський Ліверпуль напередодні на власному полі здолав амстердамський Аякс за рахунок пізнього голу в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА (2:1).

Ліверпуль — Аякс 2:1 Відео голів та огляд матчу

Однак на післяматчевій прес-конференції геть не всі питання до головного тренера "червоних" Юргена Клоппа стосувались безпосередньо звітної дуелі.

Очільника Ліверпуля також запитали про його ставлення до пропозиції одного зі співвласників лондонського Челсі, Тодда Болі, провести матч усіх зірок АПЛ, накшталт того, як це роблять у НБА в США.

"Цікаво, що він не став довго з цим вичікувати. Прекрасна ідея! Коли він знайде дату в календарі, коли це можна буде зробити, нехай зателефонує мені.

У Америці справи йдуть трохи інакшим чином. Там є певні проміжки часу між серіями матчів, під час яких команди можуть займатись чим завгодно. Тут, у Європі, усе відбувається зовсім інакше.

Що мені ще тут додати? Може він хоче ще й Гарлем Глобтроттерс (американська баскетбольна виставкова команда з українцем Дмитром "Smoove" Кривенком у складі – ред.) запросити? І щоб вони зіграли проти футбольної команди. Це дивно.

Можливо, якщо добре пошукати, ми зможемо знайти слушний день для цього, але я нічого не можу обіцяти.

Я чомусь не впевнений, що люди матимуть бажання це побачити. Хоча, якщо уявити… Гравці Юнайтед, Ліверпуля, Евертона в одній команді, також гравці з північно-східного регіону, Ньюкасл, проти команд із півдня, лондонських Арсенала, Тоттенгема.

Що ж, можна було б зібрати цікаві склади. Ви дійсно хотіли б це побачити?", — запитав німецький фахівець у відповідь.

Нагадаємо, що головний тренер Ліверпуля також розповів журналістам про власні враження від побаченого на полі.