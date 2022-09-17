У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Лестер у гостях зазнав ганебної поразки від Тоттенгема з рахунком 2:6.

При цьому у першому таймі "лиси" дивились непогано — забили два голи зусиллями Меддісона та Тілеманса. Але у другому таймі показали катастрофічно низький рівень футболу.

Після восьми поєдинків команда Брендана Роджерса займає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи лише один заліковий бал. 

Вони програли шість поєдинків поспіль.

# 17 ВЕРЕСНЯ 2022 И О
1 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 7 17
2 Тоттенгем Тоттенгем 7 17
3 Арсенал Арсенал 6 15
4 Брайтон Брайтон 6 13
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 12
6 Фулгем Фулгем 7 11
7 Челсі Челсі 6 10
8 Ліверпуль Ліверпуль 6 9
9 Брентфорд Брентфорд 6 9
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 8
11 Лідс Лідс 6 8
12 Борнмут Борнмут 7 8
13 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
14 Астон Вілла Астон Вілла 7 7
15 Крістал Пелес Крістал Пелес 6 6
16 Вулвергемптон Вулвергемптон 7 6
17 Евертон Евертон 6 4
18 Вест Гем Вест Гем 6 4
19 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 7 4
20 Лестер Лестер 7 1