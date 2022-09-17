Англія 17 вересня 2022, 22:20 Лестер з одним заліковим балом — останній в АПЛ Клуб переживає непростий період. Брендан Роджерс, Getty Images 17 вересня 2022, 22:20 У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Лестер у гостях зазнав ганебної поразки від Тоттенгема з рахунком 2:6. При цьому у першому таймі "лиси" дивились непогано — забили два голи зусиллями Меддісона та Тілеманса. Але у другому таймі показали катастрофічно низький рівень футболу. Після восьми поєдинків команда Брендана Роджерса займає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи лише один заліковий бал. Вони програли шість поєдинків поспіль. # 17 ВЕРЕСНЯ 2022 И О 1 Манчестер Сіті 7 17 2 Тоттенгем 7 17 3 Арсенал 6 15 4 Брайтон 6 13 5 Манчестер Юнайтед 6 12 6 Фулгем 7 11 7 Челсі 6 10 8 Ліверпуль 6 9 9 Брентфорд 6 9 10 Ньюкасл Юнайтед 7 8 11 Лідс 6 8 12 Борнмут 7 8 13 Саутгемптон 7 7 14 Астон Вілла 7 7 15 Крістал Пелес 6 6 16 Вулвергемптон 7 6 17 Евертон 6 4 18 Вест Гем 6 4 19 Ноттінгем Форест 7 4 20 Лестер 7 1 Команди Лестер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте