Англія

Клуб переживає непростий період.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Лестер у гостях зазнав ганебної поразки від Тоттенгема з рахунком 2:6.

При цьому у першому таймі "лиси" дивились непогано — забили два голи зусиллями Меддісона та Тілеманса. Але у другому таймі показали катастрофічно низький рівень футболу.

Після восьми поєдинків команда Брендана Роджерса займає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи лише один заліковий бал.

Вони програли шість поєдинків поспіль.