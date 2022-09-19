Англія

Бельгійський півзахисник — про ситуацію з контрактом.

Півзахисник Лестера Юлі Тілеманс був метою багатьох команд у поточне літнє трансферне вікно, проте залишився у команді.

Бельгійський футболіст пояснив причину, через яку залишився в таборі "лисів".

"На даний момент я не збираюся говорити занадто багато про ситуацію зі моїм контрактом", — сказав він. "Я не залишив Лестер влітку, оскільки завжди казав, що проект має бути правильним", — наводить слова Тілеманса Goal.

Зазначимо, що контракт Тілеманса із "лисами" завершується 30 червня 2023 року.

Цього сезону Тілеманс провів сім ігор у всіх турнірах: на його рахунку одна результативна передача.

Нагадаємо, що Арсенал намагатиметься придбати Тілеманса в січні.