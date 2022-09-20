Англія

52-річний фахівець очікує на посилення, але навряд чи його отримає.

Погляди Еріка тен Гага та керівництва Манчестер Юнайтед на трансферні плани відрізняються, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, нідерландець хоче, щоб перебудова Манчестер Юнайтед продовжилася вже під час зимового трансферного вікна.

Проте клуб може не виконати його побажання через фінансові обмеження.

Минулого літа "червоні дияволи" витратили понад 200 мільйонів фунтів – майже вдвічі більше за ту суму, на яку розраховував клуб на початку трансферного вікна.