Клуб підсилив воротарську ланку.
ФОТО Сараєво
20 вересня 2022, 21:55
Англійський Ноттінгем Форест на своєму сайті оголосив про підписання воротаря Аднана Кануріча.
Деталі контракту із 22-річним боснійським воротарем представником АПЛ не повідомляються. Перехід на правах вільного агента.
Продукт академії Ред Булл Зальцбург народився в Австрії, але має боснійське громадянство та провів три матчі за молодіжну збірну своєї країни.
Щодо клубної кар'єри, то воротар мав досвід ігор за молодіжку Сток Сіті, а на дорослому рівні представляв Грентхем, Сердь та Сараєво.
Кануріч став 23 новачком Ноттінгем Форест у це трансферне вікно. Поки що клуб йде на передостанньому місці в АПЛ.