Англія

Клуб підсилив воротарську ланку.

Англійський Ноттінгем Форест на своєму сайті оголосив про підписання воротаря Аднана Кануріча.

Деталі контракту із 22-річним боснійським воротарем представником АПЛ не повідомляються. Перехід на правах вільного агента.

Продукт академії Ред Булл Зальцбург народився в Австрії, але має боснійське громадянство та провів три матчі за молодіжну збірну своєї країни.

Щодо клубної кар'єри, то воротар мав досвід ігор за молодіжку Сток Сіті, а на дорослому рівні представляв Грентхем, Сердь та Сараєво.

Кануріч став 23 новачком Ноттінгем Форест у це трансферне вікно. Поки що клуб йде на передостанньому місці в АПЛ.