Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
Кевін де Брюйне, Getty Images
22 вересня 2022, 13:52
Оскільки міжнародна павза зайняла другу половину вересня, організатори англійської Прем’єр-ліги вирішили не чекати на календарне завершення місяця, і одразу оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.
Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:
– Філіп Біллінг (Борнмут) / 2 матчі, 2 голи;
– Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) / 2 матчі, 3 гольові передачі;
– П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем) / 2 матчі, 1 гол, 1 гольові передачі;
– Алекс Івобі (Евертон) / 2 матчі, 1 гольова передача;
– Джейкоб Ремзі (Астон Вілла) / 2 матчі, 1 гол, 1 гольові передачі;
– Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) / 2 матчі, 2 голи, 2 гольові передачі.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів АПЛ та нижче в цьому матеріалі. Голосування триватиме до 26 вересня, 14:00.