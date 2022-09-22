Англія

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Оскільки міжнародна павза зайняла другу половину вересня, організатори англійської Прем’єр-ліги вирішили не чекати на календарне завершення місяця, і одразу оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Філіп Біллінг (Борнмут) / 2 матчі, 2 голи;

– Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) / 2 матчі, 3 гольові передачі;

– П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем) / 2 матчі, 1 гол, 1 гольові передачі;

– Алекс Івобі (Евертон) / 2 матчі, 1 гольова передача;

– Джейкоб Ремзі (Астон Вілла) / 2 матчі, 1 гол, 1 гольові передачі;

– Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) / 2 матчі, 2 голи, 2 гольові передачі.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів АПЛ та нижче в цьому матеріалі. Голосування триватиме до 26 вересня, 14:00.