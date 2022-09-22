Англія

Захисник розповів про свої плани на майбутнє.

Тіаго Сілва має намір грати до 40 років. Сьогодні захиснику виповнилось 38 років.

"Я часто розмовляю з Ібрагімовичем, а останнім часом ще частіше, тому що Челсі зіграє проти Мілана у Лізі чемпіонів.

Все залежить від цього сезону і подивимося, що відбудеться на чемпіонаті світу. Це також залежить від продовження контракту, але так, моя мета – грати до 40 років", — наводить слова Тіаго Сілви офіційний сайт Челсі.

Цього сезону Сілва провів 6 матчів в АПЛ і відзначився одним асистом.