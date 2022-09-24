Англія

Захисник прокоментував перехід до Челсі.

Каліду Кулібалі розповів, чому вирішив перейти до складу Челсі з Наполі влітку. За сенегальця італійська команда отримала 38+2 мільйони євро.

"Все йде дуже добре. Знаєте, це був життєвий вибір. Я хотів змінити клуб. Я думаю, що віддав усі Наполі. Ми підійшли до того моменту, коли я захотів змінити своє життя, кинути виклик самому собі та прийняти новий виклик.

З'явився варіант з Челсі, і моє рішення не змусило довго чекати. Це команда, яка входить до п'ятірки найкращих клубів світу, має чудову історію, це команда, яка звикла перемагати.

Коли вони подзвонили мені, я одразу дав позитивну відповідь, тому що грати в Прем'єр-лізі – це чудово", — наводить слова Кулібалі Le Quotidien.

Цього сезону Кулібалі провів п'ять матчів в АПЛ за Челсі: на його рахунку один гол.