Англія

Футболісти згадали про футбольне поле у виставковому поєдинку.

У рамках благодійного матчу легенди Манчестер Юнайтед зустрілись з легендами Ліверпуля.

Поєдинок завершився перемогою "мерсисайдців" із рахунком 2:1. За Ліверпуль забивали Сінама-Понголь та Гонсалес. У Юнайтед відзначився Бербатов.

Відзначимо, що у складі легендарних футболістів Ліверпуля, які зіграли у матчі, було прізвище украхнського форварда Андрія Вороніна.

Легенди Ліверпуля — Легенди МЮ 2:1

Голи: Гонсалес, 47, Сінама-Понголь, 82 — Бербатов, 7

Легенди Ліверпуля: Дудек, Вестерфельд, Кварме, Аншо, Шкртел, Віньяль, Ауреліо, Траоре, Глен Джонсон, Діао, Момо Сіссоко, Алонсо, Даунінг, Мар Гонса Родрігес, Луїс Гарсія, Антоні Ле Таллек, Воронін, Роббі Кін, Флорент Сінама-Понголь.

Легенди МЮ: Раймонд ван дер Гау, Йонсен, Стам, Валенсія, П'ю, Каррік, Флетчер, Гібсон, Бербатов, Кемпбелл, Поборскі, Пілкінгтон, Ірвін, Кін, Блумквіст, Джемба-Джемба.