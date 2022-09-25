Англія

Футболіст висловився про образи в інтернеті.

Півзахисник Роми Неманья Матіч засудив образливі коментарі від людей на адресу свого колишнього одноклубника по МЮ Гаррі Магвайра.

"Те, що люди роблять з Магвайром, це катастрофа. Все має мати межі, і деякі з цих людей, які пишуть у соціальних мережах, не мають власного життя.

Через це вони просто змушені писати погані речі про когось іншого", — сказав Матіч в інтерв'ю The Times.

Нагадаємо, що останнім часом Гаррі Магвайр перестав грати у основі МЮ. За збігом Манчестер Юнайтед почав перемагати у цих матчах.

До слова, у останньому матчі із Магвайром у старті збірна Англії програла Італії у Лізі націй та вилетіла з групи А.