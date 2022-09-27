Мерсисайдці хочуть бачити талановитого англійського хавбека у своїй команді наступного сезону.
Джуд Беллінгем, getty images
27 вересня 2022, 18:25
Центральний півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем знаходиться у сфері інтересів Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 19-річний англієць є однією з головних цілей для головного тренера "червоних" Юргена Клоппа на трансферному ринку перед наступним сезоном.
У поточному сезоні Беллінгем провів за Дортмунд 10 матчів, у яких відзначився трьома забитими м'ячами.
Раніше повідомлялося, що молодий англієць на прохання мадридського Реалу не продовжує контракт із Борусією Дортмунд, що спливає влітку 2025 року.