Англія

Мерсисайдці хочуть бачити талановитого англійського хавбека у своїй команді наступного сезону.

Центральний півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем знаходиться у сфері інтересів Ліверпуля. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 19-річний англієць є однією з головних цілей для головного тренера "червоних" Юргена Клоппа на трансферному ринку перед наступним сезоном.

У поточному сезоні Беллінгем провів за Дортмунд 10 матчів, у яких відзначився трьома забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що молодий англієць на прохання мадридського Реалу не продовжує контракт із Борусією Дортмунд, що спливає влітку 2025 року.