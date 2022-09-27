Англія

Футболіст анонсував свій відхід з футболу.

Колишній захисник збірної Англії, Манчестер Сіті та Астон Вілли Фабіан Делф вирішив закінчити кар'єру.

"Тож сьогодні я оголошую про завершення кар'єри лише з радістю та вдячністю за те, що дала мені ця чудова гра.

Величезне вітання моїй родині, друзям, гравцям і персоналу з дивовижних клубів, які мені пощастило представляти, а також підтримку, яку я отримав від уболівальників".

Делф є вихованцем Бредфорд Сіті та Лідса, де розпочав професійну кар'єру. Його найкращі роки пройшли в Астон Віллі (122 матчі, 7 голів та 5 асистів). Впевнена гра у бірмінгемській команді дала поштовх йому заграти за збірну Англії а потім перейти в Манчестер Сіті (89/5/3).

Останнім клубом Делфа був Евертон, за який він виступав з 2019 по 2022 рік. За клуб з Ліверпуля він відіграв 41 гру, але в останньому сезоні часто був травмований. Вірогідно, саме травми змусили його піти з футболу у віці 32 років.