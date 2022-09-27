Вже знайдені потенційні кандидати.
Роджерс та Почеттіно, Getty Images
27 вересня 2022, 21:55
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт може залишити свою посаду після чемпіонату світу-2022.
Як повідомляють ЗМІ, рішення Асоціації вже майже прийнято. Саутгейт має залишити збірну не залежно від результатів у турнірі.
За інформацією The Telegraph, фаворитів на цю посаду зараз два — Маурісіо Почеттіно та Брендан Роджерс.
Почеттіно зараз знаходиться у пошуках нового місця роботи, а Роджерс продемонстрував з Лестером дуже поганий старт в АПЛ.
Також є варіант з призначенням Стіва Купера — головного тренера Ноттінгем Форрест. Але цей варіант запасний.
Контракт Саутгейта з Асоціацією розрахований до літа 2024 року. Зарплата – близько 5 млн. фунтів на рік