Англія

Вже знайдені потенційні кандидати.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт може залишити свою посаду після чемпіонату світу-2022.

Як повідомляють ЗМІ, рішення Асоціації вже майже прийнято. Саутгейт має залишити збірну не залежно від результатів у турнірі.

За інформацією The Telegraph, фаворитів на цю посаду зараз два — Маурісіо Почеттіно та Брендан Роджерс.

Почеттіно зараз знаходиться у пошуках нового місця роботи, а Роджерс продемонстрував з Лестером дуже поганий старт в АПЛ.

Також є варіант з призначенням Стіва Купера — головного тренера Ноттінгем Форрест. Але цей варіант запасний.