Українець буде допомагати своїй команді з перших хвилин.
Віталій Миколенко. Getty Images
01 жовтня 2022, 16:22
У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон вдома прийматиме Евертон.
Український захисник гостей Віталій Миколенко вийде з перших хвилин на цей поєдинок.
Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Чалета-Цар, Ларіос, Белла-Кочап — Мейтленд-Найлс, Арібо, Ворд-Праус, Армстронг, Мара — Адамс.
Запасні: Маккарті, Перро, Салісу, Ельюнусі, Едозі, Діалло, Дженепо, Волкотт, Армстронг.
Евертон: Пікфорд — Коуді, Коулмен, Тарковскі, Миколенко — Гує, Івобі, Онана, Грей, Макніл — Мопе.
Запасні: Беговіч, Вінагре, Гарнер, Гордон, Девіс, Дукуре, Кайл, Кін, Рондон.
Матч Саутгемптон — Евертон відбудеться 1 жовтня на Сент-Меріс Стедіум о 17:00 за київським часом.