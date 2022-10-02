Ерік тен Гаг у статусі найкращого тренера вересня в АПЛ зазнав фіаско проти Манчестер Сіті у своєму дебютному манкуніанському дербі.
Ерлінг Голанд та Філ Фоден, getty images
02 жовтня 2022, 17:53
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Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед 6:3
Голи: Фоден, 8, 44, 73, Голанд, 34, 37, 64 — Антоні, 56, Марсьяль, 84, 90 (пен.)
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Гомес, 41), Аканжі, Аке, Канселу — Гюндоган (Палмер, 75), Де Брюйне (Альварес, 76), Бернарду Сілва — Фоден (Марез, 75), Голанд, Гріліш (Лапорт, 76)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан (Лінделеф, 40), Лісандро, Маласія (Шоу, 46) — Мактоміней (Каземіро, 59), Фернандеш, Еріксен — Антоні, Рашфорд (Марсьяль, 60), Санчо (Фред, 70)
Попередження: ... — Далот, Маласія, Фернандеш