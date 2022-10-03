"Сині" планують посилитись 24-річним футболістом.
КРІСТОФЕР НКУНКУ, GETTY IMAGES
03 жовтня 2022, 11:33
Челсі працює над придбанням Крістофера Нкунку, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, "сині" погодили з 24-річним півзахисником Лейпцига та збірною Франції контракт до 2028 року.
Челсі розраховує домовитися з німецьким клубом найближчими тижнями, щоб підписати Нкунку влітку 2023 року.
У червні Нкунку продовжив угоду з Лейпцигом до 2026 року, в ній прописані відступні у розмірі 60 мільйонів євро.