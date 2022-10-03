Англія

"Сині" планують посилитись 24-річним футболістом.

Челсі працює над придбанням Крістофера Нкунку, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, "сині" погодили з 24-річним півзахисником Лейпцига та збірною Франції контракт до 2028 року.

Челсі розраховує домовитися з німецьким клубом найближчими тижнями, щоб підписати Нкунку влітку 2023 року.

У червні Нкунку продовжив угоду з Лейпцигом до 2026 року, в ній прописані відступні у розмірі 60 мільйонів євро.