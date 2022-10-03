Англія

22-річний футболіст продовжить виступати за "міщан".

Манчестер Сіті працює над продовженням угоди з Філом Фоденом, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

У клубі сподіваються, що півзахисник підпише угоду терміном до 2027 року вже цього тижня.

Сторонам залишилося погодити останні деталі, після чого клуб офіційно оголосить про домовленість.

Діючий контракт Фодена з "городянами" розрахований до 2024 року.

У поточному сезоні Фоден провів 8 матчів в АПЛ: на його рахунку 5 голів та 2 асисти.