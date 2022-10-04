Англія

До топ-3 також увійшли Ліверпуль та ПСЖ.

Авторитетний портал Тransfermarkt представив список найдорожчих клубів після чергового поновлення вартості футболістів.

Найдорожчим клубом, якщо брати вартість гравців, є Манчестер Сіті – 1,06 мільярда євро.

До топ-3 рейтингу увійшли Ліверпуль – 925 мільйонів євро та ПСЖ – 890,35 млн євро.

Найдорожчими клубами УПЛ є Динамо, Шахтар та Дніпро-1. При цьому "біло-сині" увійшли до топ-100 найдорожчих клубів, перебуваючи на 86 місці. Вартість киян – 110,40 млн євро.

Шахтар оцінено у 80,30 млн євро, а Дніпро-1 у 23,85 млн євро.