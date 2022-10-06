Англія

21-річний футболіст відіграв 37 хвилин у Лізі чемпіонів.

У захисника Челсі Веслі Фофана діагностовано травму коліна, повідомляє Sky Sports.

21-річний гравець отримав пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Мілан (3:0). Його замінили на 37 хвилині.

У француза виявлено розтягнення зв'язок колінного суглоба, хоча спочатку були побоювання, що травма може виявитися набагато серйознішою.

Очікується, що відновлення Фофана займе від чотирьох до шести тижнів. При цьому, французькі ЗМІ стверджують, що процес відновлення займе все ж таки місяць.