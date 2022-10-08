Англія

Колишній гравець Манчестер Юнайтед прокоментував виступи новачка клубу.

Англійський Манчестер Юнайтед завершив цьогорічну літню трансферну кампанію гучним придбанням нападника амстердамського Аякса Антоні за 100 млн євро.

22-річний бразильський новачок уже встиг провести в складі нового клубу п’ять матчів, забивши при цьому два голи, однак після матчу Ліги Європи УЄФА проти кіпрської Омонії (3:2) він та решта партнерів не здобули доброзичливої преси.

Не залишився осторонь від коментарів і колишній гравець "Червоних дияволів" Пол Скоулз, який залишився при поганому враженні від виступів як Антоні, так і іншого нападника Юнайтед — Джейдона Санчо.

"Тен Гаг правий, коли говорить, що вінгери в матчі проти Омонії були статичними. Санчо дійсно ніколи не повертався до оборони. У такому випадку нам потрібен більш швидкий лівий захисник позаду нього, або вже забивний форвард, який буде компенсувати проблеми позаду. Зараз клуб не має жодного з гравців такого типу.

Антоні на протилежному боці поля робить те саме, що й Санчо — не повертається до захисту. На мене він справляє враження гравця одного фінта. Він завжди зміщується до центра, або віддає за спину фланговому захиснику, або виконує удар.

Я розумію, що він ще розвивається, ми всі про це знаємо. Можливо, йому потрібно ще трохи часу", — заявив англійський екс-футболіст.

До екватору групового етапу Ліги Європи УЄФА англійський Манчестер Юнайтед у групі з Реалом Сосьєдад, Шерифом та Омоінєю підійшов із двома перемогами на другому місці.