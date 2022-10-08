Англія

Футболіст підтримує форму в Англії.

Син легенди збірної Англії Девіда Бекхема Ромео підтримує форму з молодіжною командою англійського Брентфорда.

Зараз він у Лондоні, але це не зв'язано з можливим трансфером. Футболіст тільки тренується під час паузи в МЛС.

З огляду на те, що він зареєстрований у МЛС, навряд чи він зможе зіграти в будь-якому матчі за Брентфорд B, якщо Інтер Маямі не дозволить це для його розвитку.

Минулого сезону він дебютував на професіоналі за Inter Miami II і провів 20 матчів за них у МЛС Next Pro.

Нагадаємо, що за другу команду Брентфорда грає український півзахисник Єгор Ярмолюк.