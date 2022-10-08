Футболіст підтримує форму в Англії.
Ромео Бекхем, Getty images
08 жовтня 2022, 11:24
Син легенди збірної Англії Девіда Бекхема Ромео підтримує форму з молодіжною командою англійського Брентфорда.
Зараз він у Лондоні, але це не зв'язано з можливим трансфером. Футболіст тільки тренується під час паузи в МЛС.
З огляду на те, що він зареєстрований у МЛС, навряд чи він зможе зіграти в будь-якому матчі за Брентфорд B, якщо Інтер Маямі не дозволить це для його розвитку.
Минулого сезону він дебютував на професіоналі за Inter Miami II і провів 20 матчів за них у МЛС Next Pro.
Нагадаємо, що за другу команду Брентфорда грає український півзахисник Єгор Ярмолюк.