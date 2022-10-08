Англія

Молодий фахівець близький до нового виклику.

Мідлсбро після поганих результатів у Чемпіоншипі вирішив звільнити головного тренера Кріса Уайлдера.

Основним претендентов на посаду нового наставника є колишній тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік.

Перемовини із Карріком пройдуть, вірогідно, наступного тижня. Спортивний директор клубу Стів Гібсон віддає йому перевагу.

Останнім місцем роботи Карріка був Манчестер Юнайтед. Він протягом декількох матчів, до приходу Ральфа Рангніка, був виконуючим обов'язки головного тренера.

Що стосується Мідлсбро, то клуб після 12 зіграних турів займає 18 місце у змаганні із 13 очками в активі.