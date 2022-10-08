Англія

Німецький фахівець поділився думкою про гру свого форварда.

Напередодні матчу десятого туру АПЛ проти Арсеналу головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився емоціями від гри новоспеченого нападника команди Дарвіна Нуньєса.

"Мені дуже подобаються його рухи, вони дійсно гарні та природні. Це те, чого у нас раніше не було. Саме за це мені подобається Дарвін, і тому я впевнений, що все буде добре", — цитує слова Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що влітку Дарвін Нуньєс перейшов до Ліверпуля з лісабонської Бенфіки за 75 мільйонів євро.

У поточному сезоні уругвайський форвард провів 8 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.