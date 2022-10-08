Англія

Прем'єр Ліга може поповнитися топовим фахівцем.

Доменіко Тедеско може очолити команду з Прем'єр Ліги — Саутгемптон.

"Св'яті" розглядають варіант із колишнім головним тренером Шальке та Лейпцига на випадок, якщо буде прийнято рішення про звільнення Ральфа Газенгюттля .

Інший кандидат на заміну австрійцю – асистент Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті італієць Енцо Мареска.

В разі призначення головним тренером Доменіко стане четвертим наставником, що раніше тренував РБ Лейпциг, який очолить клуб у Англії після, власне, Газенгюттля, а також Ральфа Рангніка та Джессі Марша.

Наразі Сотон посідає лише 16 сходинку, що не може подобатись босам клубу.