Англія

Ерлінг Голанд в 9 матчах АПЛ забив 15 голів.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймала на своєму полі Саутгемптон та здобув впевнену перемогу.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота суперника чотири м'ячі без відповіді, авторами яких стали Філ Фоден, Жоау Канселу, Ріяд Марез і Ерлінг Голанд.

Таким чином, Манчестер Сіті як мінімум тимчасово очолив турнірну таблицю АПЛ, проте Арсенал завтра ще має провести свій матч з Ліверпулем. Раніше "містяни" розгромно обіграли Манчестер Юнайтед (6:3) та Вулвергемптон (3:0).

Манчестер Сіті — Саутгемптон 4:0

Голи: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Голанд, 65

Манчестер Сіті: Едерсон – Аканджі, Діаш, Аке, Канселу (Гомес 71) – Де Брюйне (Альварес 70), Родрі, Сілва (Льюїс 78) – Фоден (Гріліш 58), Голанд, Марез (Палмер 70)

Саутгемптон: Базуну – Вокер-Пітерс (Ларіос 79), Салісу, Белла-Кочап, Перро – С. Армстронг (Дженепо 66), Ворд-Праус, Діалло, Арібо (Мара 79) – А. Армстронг (Ельюнуссі 66), Адамс

Попередження: ... - Вокер-Пітерс