Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував настрій команди.

Ліверпуль у рамках десятого туру англійської Прем’єр-ліги проводитиме гостьовий матч проти лондонського Арсенала.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп на передматчевій прес-конференції відповів на чергове запитання журналістів щодо кризи сьомого року роботи, яка супроводжує його впродовж усієї тренерської кар’єри.

"Моє становище в інших клубах було відмінним від того, що наразі ми маємо в Ліверпулі. Не бачу приводів для того, аби обговорювати якесь прокляття сього року роботи для мене.

Колись я працював менеджером у Майнці, і через три роки нашої роботи ми піднялися до Бундесліги, а через три роки опустилися назад до 2-ї Бундесліги. Після цього ми ще один рік робили спробу повернутись, але клуб потребував великих змін, бо гравці пішли від нас до Бундесліги. Потрібно було почати все з початку.

Тоді я був сповнений енергії, поїхав до Дортмунду, і все було добре. Сім років минуло, і склалася ситуація, коли наших гравців постійно купували інші клуби. Це була справді важка робота — постійно робити два кроки назад. Це було дуже інтенсивно і дуже виснажливо, тому я сказав, що ми повинні зупинитись. І, ні, у мене тоді не було жодних проблем з браком енергії.

Зараз тут, у Ліверпулі, ми перебуваємо в складній ситуації, і люди знову вказують мені на цей період тривалістю в сім років, але якщо ви двічі подумаєте про це, ви зрозумієте, що ситуація зовсім інша.

Так, зараз важкий час. Чи думав я перед сезоном, що ми будемо дев’ятими після сьомого ігрового дня? Ні, тому що я не думаю про ці речі. Але зараз це — наші реалії, давайте почнемо відштовхуватись від них.

У нас все ще є шанс створити щось справді особливе, навіть виходячи з такого становища. Чи бачу я станом на зараз, що ми станемо чемпіонами в кінці року? На жаль, ні. Але всі інші змагання для нас ще не завершені, і ніхто не знає, де ми в підсумку опинимося в лізі, тому давайте спробуємо. Важко? Так. Неможливо? Ні", — заявив німецький керманич.

Нагадаємо, що матч Арсенал — Ливерпуль відбудеться 9 жовтня, о 18:30.