Англія

Фахівцю подобається спостерігати за командами Пепа.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі назвав коуча Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу — найкращим у світі.

"Для мене Гвардіола – найкращий тренер усіх часів. Я пам'ятаю, як його Барселона повністю змінила бачення футболу.

Він і в Баварії дуже плідно та якісно працював. Те саме зараз відбувається в Манчестер Сіті. Приголомшена робота.

Не сказав би, що мены подобається будь-який стиль футболу, але я кожен поважаю. В мене є свій стиль, своя ідея. У мене в голові є чітке уявлення про те, що я хочу робити, як має грати моя команда", — сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, що Де Дзербі очолив Брайтон після того, як Грем Поттер пішов у Челсі. У двох матча, проти Ліверпуля та Тоттенгема, "чайки" заробили один бал.