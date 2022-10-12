Англія

Форвард відіграє важливу роль у цьому сезоні.

Керівництво Арсенала та форвард Габріель Мартінеллі ведуть перемовини щодо підвищення заробітної плати.

Як повідомляє The Times, мова йде глобально про новий контракт для бразильця із підвищенням зарплати у два рази.

Нині він отримує 50 тисяч фунтів на тиждень — 2 мільйони 400 тисяч фунтів а рік. 21-річний гравець не проти пролонгації контракту із "канонірами".

У сезоні-2022/23 на рахунку бразильського форварда чотири голи та два асисти у дев'яти матчах.

Нагадаємо, що Мартінеллі перебрався в Арсенал з Ітуано влітку 2019 року за 7,1 мільйон євро. З тих пір у 95 матчах він забив 22 голи та віддав 15 асистів.