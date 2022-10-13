Вінгер "канонірів" може продовжити кар'єру в іншому лондонському клубі.
ГАБРІЕЛЬ МАРТІНЕЛЛІ, GETTY IMAGES
13 жовтня 2022, 19:35
Челсі стежить за Габріелем Мартінеллі, повідомляє Football365.
За інформацією джерела, якщо 21-річний футболіст не продовжить угоду з Арсеналом, то влітку 2023 року Челсі намагатиметься придбати гравця до свого складу.
Діюча угода Мартінеллі з Арсеналом розрахована до літа 2024 року.
У поточному сезоні бразилець забив чотири голи і зробив два асисти в 11 іграх за Арсенал у всіх турнірах.