Англія

Вінгер "канонірів" може продовжити кар'єру в іншому лондонському клубі.

Челсі стежить за Габріелем Мартінеллі, повідомляє Football365.

За інформацією джерела, якщо 21-річний футболіст не продовжить угоду з Арсеналом, то влітку 2023 року Челсі намагатиметься придбати гравця до свого складу.

Діюча угода Мартінеллі з Арсеналом розрахована до літа 2024 року.

У поточному сезоні бразилець забив чотири голи і зробив два асисти в 11 іграх за Арсенал у всіх турнірах.