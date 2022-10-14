Англія

Коуч не так давно прибрав гравця з команди.

Вест Бромвіч, який переживає непрості часи у Чемпіоншипі, звільнив головного тренера Стіва Брюса.

Колишній форвард Вест Бромвіча Енді Керролл, який зараз виступає за Редінг, вирішив посміятись зі Стіва Брюса.

Справа у тому, що саме Стів Брюс розпорядився не продовжувати контракт з форвардом, після чого той знайшов собі новий клуб.

"Завжди шкода, коли когось звільняють. Особливо коли нам було гарантовано три очки цих вихідних. Жаль, але такий футбол", — сказав гравець у коментарі Reading Chronicle.

Матч між Редінгом та Вест Бромвічем відбудеться 15 жовтня. Команда Керролла йде на п'ятій сходинці після 13 турів, а сам Енді забив один гол у чотирьох матчах. Вест Бромвіч, у свою чергу, займає 22 позицію.