Англія

Англієць може збільшити собі зарплату.

Вінгер лондонського Арсенала Букайо Сака може найближчим часом підписати новий контракт з клубом.

Футболісту керівники запропонують контракт на п'ять років. Заробітна плата складатиме 800 тисяч євро на місяць.

В Сака теперішній контракт розрахований до літа 2024 року. Букайо — вихованець Арсенала, але займався до цього і в академії Вотфорда.

Дебютував англієць за "канонірів" у 2018 році у Лізі Європи проти полтавської Ворскли. У сезоні-2022/23 Сака заграв 12 матчів в усіх змаганнях, забив 4 голи та віддав 4 асисти.