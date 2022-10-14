Англієць може збільшити собі зарплату.
Букайо Сака, Getty Images
14 жовтня 2022, 15:25
Вінгер лондонського Арсенала Букайо Сака може найближчим часом підписати новий контракт з клубом.
Футболісту керівники запропонують контракт на п'ять років. Заробітна плата складатиме 800 тисяч євро на місяць.
В Сака теперішній контракт розрахований до літа 2024 року. Букайо — вихованець Арсенала, але займався до цього і в академії Вотфорда.
Дебютував англієць за "канонірів" у 2018 році у Лізі Європи проти полтавської Ворскли. У сезоні-2022/23 Сака заграв 12 матчів в усіх змаганнях, забив 4 голи та віддав 4 асисти.