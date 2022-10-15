Англія

Німецький керманич визнав перевагу суперників над власною командою.

Цими вихідними в англійський Прем’єр-лізі відбудеться гучне протистояння між Ліверпулем та Манчестер Сіті, які зіграють у рамках 11 туру на Енфілді.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп прокоментував стан обох команд перед початком цієї дуелі.

"О, вам не сподобається моя відповідь, бо ви всі вже її знаєте наперед. Із Сіті ніхто не може конкурувати на трансферному ринку. У вас і так зібрана найкраща команда в світі, а ви ще й придбали найкращого нападника з наявних.

Незалежно від того, скільки це вам коштуватиме, ви просто робите це. Я знаю, що Сіті такі слова не сподобаються. Нікому б не сподобалось. Ви задали питання, проте заздалегідь знаєте відповідь.

Що у відповідь має робити Ліверпуль? Ми не можемо діяти так, як вони. Це неможливо. Просто неможливо. Думаю, що ви також це розумієте.

У світовому футболі є три клуби, які можуть робити те, що хочуть у фінансовому плані. Це так, і все на тому. Але вони можуть робити, що хочуть. Вони схочуть відповісти щось типу: "так, але ми маємо...", але це нічого не змінить.

Ми, натомість, можемо поглянути на ринок, і сказати: "Нам потрібен цей гравець, і цей, і цей. Але зрештою ми маємо шукати глибше, знаходити більш молодших виконавців на перспективу, талановитих.

Мені кажуть, що ми повинні конкурувати з ними. Для мене це зовсім не проблема. Не задавайте мені більше це питання, тому що ви завжди відкриваєте цю дискусію. Але ви всі знаєте на нього відповідь. Повинні знати, я гадаю. Із цим не можна боротися, і так буде завжди.

Сьогодні я вже чую, що про Ньюкасл хтось каже, що "для цього клубу немає стелі". Так! Вони праві, абсолютно праві. Ньюкасл немає стелі. Вітаю їх із цим, але деякі інші клуби мають обмеження", — заявив німецький фахівець.

Матч Ліверпуль — Манчестер Сіті відбудеться 16 жовтня о 18:30.