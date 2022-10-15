Англія

Команда Брендана Роджерса як мінімум тимчасово залишила останній рядок у таблиці.

Завершився поєдинок 11 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Лестер приймав лондонський Крістал Пелес на Кінг Пауер Стедіем.

Командам виявилося недостатньо двох таймів, щоб виявити найсильнішого та реалізувати свої моменти, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

У другому таймі підопічні Брендана Роджерса активніше діяли в атакуючій фазі, тоді як команда Патріка Вієйра виступала другим номером, проте "лисицям" так і не вдалося реалізувати цю свою перевагу в атаці.