Завершився поєдинок 11 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Лестер приймав лондонський Крістал Пелес на Кінг Пауер Стедіем.
Командам виявилося недостатньо двох таймів, щоб виявити найсильнішого та реалізувати свої моменти, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
У другому таймі підопічні Брендана Роджерса активніше діяли в атакуючій фазі, тоді як команда Патріка Вієйра виступала другим номером, проте "лисицям" так і не вдалося реалізувати цю свою перевагу в атаці.

Лестер — Крістал Пелес 0:0

Лестер: Ворд — Кастань, Фас, Амарті, Джастін — Сумаре (Сумаре, 65), Тілеманс (Прат, 82), Дьюсбері-Голл — Меддісон, Дака  (Варді, 65), Барнс (Іхеаначо, 85)

Крістал Пелес: Гуайта — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл (Рідевалд, 56) — Шлюпп, Дукуре (Мілівоєвич, 56), Езе — Аю, Едуар (Олісе, 65), Заха (Матета, 75)

Попередження: Варді — Андерсен, Дукуре