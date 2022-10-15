Команда Брендана Роджерса як мінімум тимчасово залишила останній рядок у таблиці.
Лестер - Крістал Пелес, getty images
15 жовтня 2022, 16:24
Завершився поєдинок 11 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Лестер приймав лондонський Крістал Пелес на Кінг Пауер Стедіем.
Командам виявилося недостатньо двох таймів, щоб виявити найсильнішого та реалізувати свої моменти, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
У другому таймі підопічні Брендана Роджерса активніше діяли в атакуючій фазі, тоді як команда Патріка Вієйра виступала другим номером, проте "лисицям" так і не вдалося реалізувати цю свою перевагу в атаці.
Лестер — Крістал Пелес 0:0
Лестер: Ворд — Кастань, Фас, Амарті, Джастін — Сумаре (Сумаре, 65), Тілеманс (Прат, 82), Дьюсбері-Голл — Меддісон, Дака (Варді, 65), Барнс (Іхеаначо, 85)
Крістал Пелес: Гуайта — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл (Рідевалд, 56) — Шлюпп, Дукуре (Мілівоєвич, 56), Езе — Аю, Едуар (Олісе, 65), Заха (Матета, 75)
Попередження: Варді — Андерсен, Дукуре