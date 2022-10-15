"Іриски" хочуть зберегти у своїй команді двох гравців атаки.
Алекс Івобі та Ентоні Гордон, getty images
15 жовтня 2022, 17:23
Ентоні Гордон та Алекс Івобі, які є універсальними гравцями атаки, найближчим часом можуть пов'язати своє майбутнє з Евертоном.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "ірисок" працює над питанням продовження контрактів із 21-річним англійцем та 26-річним нігерійцем.
З обома гравцями Евертон хоче продовжити співпрацю до літа 2027 року.
У поточному сезоні Гордон провів дев'ять матчів в АПЛ, у яких забив два м'ячі. Його контракт с "ірисками" розрахований до літа 2025 року.
На рахунку Івобі один гол і три асисти у дев'яти поєдинках англійської першості цієї кампанії. З ним угода завершується літом 2024 року.