Англія

Команда Джессі Марша неодноразово могла забивати "канонірам", але у результаті зазнала мінімальної поразки в емоційному протистоянні.

Поєдинок 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Лідсом та Арсеналом розпочався із проблем з електропостачанням на стадіоні Елланд Роуд, що позначилося на роботі апаратури та стало причиною вимушеної паузи у 40 хвилин.

Після повернення на поле обидві команди обмінювалися швидкісними атаками та радували вболівальників високим темпом гри.

На 35-й хвилині Мартін Едегор віддав розрізну передачу на Букайо Сака, який з гострого кута розстріляв ворота Ілана Мельє, але Арсенал мимоволі став грати другим номером.

У другому таймі на полі була одна команда — Лідс Юнайтед, яка мала безліч моментів забити "канонірів. То Патрік Бемфорд не реалізує пенальті, то голкіпер Арсеналу Аарон Рамсдейл вчасно включиться в гру, то "павичі" банально проб'ють повз з забійною.

Незважаючи на тотальне домінування Лідса після перерви та спірні рішення з боку головного арбітра Кріса Кавани, Арсеналу вдалося зазнати і здобути непросту мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Лідс Юнайтед — Арсенал 0:1

Гол: Сака, 35

Лідс: Мельє, Крістенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Самервілл , 84), Адамс, Гаррісон (Кліх , 75), Ааронсон , Родріго (Бемфорд, 46), Сіністерра (Гелхардт , 89).

Арсенал: Рамсдейл, Вайт (Тірні, 76), Габріел, Саліба , Томіясу, Джака, Парті, Едегор (Фабіу Вієйра , 73), Сака (Голдінг, 82), Габріел Жезус (Нкетіа, 82 ) .

Попередження: Саліба, Габріел

На 63-й хвилині Бемфорд не реалізував пенальті.