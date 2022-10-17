Англія

Португалець готовий далі грати за Юнайтед.

Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот знає про інтерес з боку деяких клубів до себе, у тому числі і від Барселони.

Футболіст, незважаючи на шанс змінити клуб, вважає, що для нього пріоритет — залишитись в Юнайтед.

Окрім Барселони до Далота проявляють інтерес мадридський Атлетіко, туринський Ювентус, Мілан та римська Рома.

Контракт 23-річного флангового захисника розрахований до 2023 року, але у "червоних дияволів" є опція продовження ще на один рік.

На його рахунку у цьому сезоні за МЮ 13 поєдинків в усіх змаганнях, у яких він зробив один гольовий пас.