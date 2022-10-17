Португалець готовий далі грати за Юнайтед.
Діогу Далот. Getty Images
17 жовтня 2022, 17:55
Захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот знає про інтерес з боку деяких клубів до себе, у тому числі і від Барселони.
Футболіст, незважаючи на шанс змінити клуб, вважає, що для нього пріоритет — залишитись в Юнайтед.
Окрім Барселони до Далота проявляють інтерес мадридський Атлетіко, туринський Ювентус, Мілан та римська Рома.
Контракт 23-річного флангового захисника розрахований до 2023 року, але у "червоних дияволів" є опція продовження ще на один рік.
На його рахунку у цьому сезоні за МЮ 13 поєдинків в усіх змаганнях, у яких він зробив один гольовий пас.