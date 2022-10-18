Англія

Тренер вступився за свій клуб.

Нещодавно головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що Ньюкасл — один з тих клубів, який може робити у світі футболу в се, що забажає.

Головний тренер "сорок" Едді Гау вважає, що німецький фахівець неправий у своїх заявах.

"Настав той момент, коли я маю встати на захист свого клубу. Наш спортивний директор Ден Ешуорт якось сказав, що в Ньюкасла для довгострокових цілей немає межи. Мабуть, Юрген неправильно витлумачив ці слова.

У Ньюкасла величезні плани, величезні цілі. Проте реальність така, що ми працюємо у межах рамок. Наприклад, ми, як і раніше, працюємо на базі, яку реконструюють. У нас немає того життя, про яке говорять ЗМІ та вболівальники інших клубів. Якщо ми будемо завжди говорити правду про те, що ми робимо, то відразу стане зрозумілим, що ми живемо зовсім в іншій реальності.

Після купівлі клубу все пішло зовсім іншим шляхом. Про нас завжди багато говорять, але ми робимо все інакше. Ми не кидаємося грошима, хоча спочатку люди думали, що ми це робитимемо. Наша зарплатня знаходиться під жорстким контролем.

Головна мета — побудувати стабільну та контрольовану систему. До того стану, в якому ми хотіли б перебувати, доведеться пройти ще довгий шлях. Ми витратилися на гравців, але це не така вже шалена сума для АПЛ. Варто обережніше давати коментарі та ділитися думками", — сказав Гау.

У літнє трансферне вікно Ньюкасл придбав шість футболістів, за яких заплатив 136 мільйонів євро.