Англія

Нідерландський фахівець на перший план виводить ефективність футболістів.

Сезон-2022/23 перебуває в самому розпалі, однак команди вже потрохи починають замислюватись над наступним літнім трансферним вікном, перед початком якого чимало виконавців завершуватимуть свої відносини з чинними колективами.

Зокрема, доволі гостро постає питання щодо майбутнього голкіпера Давіда де Хеа та нападника Маркуса Рашфорда в англійському Манчестер Юнайтед.

Обидва виконавці вже тривалий час є невід’ємною складовою "Червоних дияволів", однак наприкінці поточного футбольного року терміни їхніх контрактів спливатимуть.

У клубу присутнє прагнення подовжити чинні угоди, однак остаточне рішення при цьому залишається за головним тренером Еріком тен Гагом, який станом на сьогодні не бачить нагальної потреби квапити події.

"Ми не приймали рішення щодо де Хеа, але я можу сказати, що я дуже ним задоволений як воротарем.

Його перші два виступи в сезоні були не найкращими, але, як ви бачите, він приносить багато користі нашій обороні останнім часом, забезпечує стабільність.

Як людина він мені також подобається — я можу з ним дуже плідно співпрацювати. Але спочатку дограємо до зими, а потім будемо гадати, як вирішити питання щодо нього.

Зараз ми думаємо лише про наші виступи. На нас очікує дуже багато ігор, тому я не хочу, щоб переговори заважали підготовці. Деякі гравці отримують мотивацію, коли мають довгостроковий контракт.

Але це в жодному разі не є показником того, як ми ставимось до кожного футболіста. Ми наразі просто хочемо відновити МЮ, розвинути склад, вивести всіх на кращий рівень.

Ми працюємо над нашою грою, а також над мікрокліматом у колективі. Нам для цього потрібні якісні гравці, які мають високу мотивацію. Ми шукаємо таких гравців, і, на щастя, вони у нас є в команді, тому я задоволений командою та мотивацією, яка тут присутня. Співпраця досить плідна", — заявив нідерландський фахівець.

Відзначимо, що де Хеа перебуває в команді з 2011 року, тоді як Рашфорд приєднався до основного складу в 2016.