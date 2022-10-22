Англія

Футболіст може підсилити захисну ланку клубу.

Манчестер Юнайтед зацікавлений в придбанні правого захисника леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонга.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "червоні дияволи" зроблять спробу підписати футболіста вже узимку.

Якщо Баєр відповість відмовою, керівники Юнайтед зроблять спробу придбати 21-річного футболіста вже в літнє трансферне вікно.

Фрімпонг є вихованцем академії Манчестер Сіті. З 2019 року він захищав кольори Селтіка, а в 2021 році став гравцем німецького клубу.

У сезоні-2022/23 нідерландець зіграв 14 поєдинків, у яких йому вдалось забити чотири голи та віддати два асисти.